Podemos quer federação com PSDB

Durante visita em Campo Grande, a presidente do Podemos Nacional, Renata Abreu, comentou sobre o diálogo que teve sobre a fusão dos partidos com o governador Eduardo Riedel e o PSDB, além de ressaltar a candidatura de Soraya Thronicke e ‘sonho’ de ter um candidato à presidência da República.

“O Podemos aqui no Estado foi o partido que mais cresceu, é motivo de muito orgulho, ainda mais liderado por uma grande mulher que é a nossa senadora Soraya, que vem se consolidando a cada dia", iniciou Renata Abreu em sua fala.

Ao ser questionada sobre o encontro com Eduardo Riedel, Renata Abreu afirmou ao JD1, que fez uma visita de cortesia, visto que toda a construção política do Estado também passa pelo governador e falou sobre novos líderes ao almejar um presidente vindo do Podemos. “É um sonho nosso, a gente já começou a história do Podemos lançando Álvaro Dias, depois tivemos a filiação de Sérgio Moro, que acabou indo para a União Brasil, mas temos a essência de apresentar novos líderes para o Brasil, vamos dialogar juntos o que vai acontecer em 2026”.

Já a senadora por Mato Grosso do Sul, falou de sua reeleição e a do governador Eduardo Riedel, com quem o Podemos dialoga por uma federação para 2026. “O Podemos já vem ajudando muito o governo, o diálogo é muito bom, eu como coordenadora da bancada só tenho a elogiar Mato Grosso do Sul, como o Estado que melhor trabalha as emendas de bancada”, pontuou.

A presidente do Podemos ainda destacou que o PSDB não pretende passar por um processo de incorporação, mas sim de junção para apresentar algo novo ao Brasil. “Uma junção do Podemos com o PSDB teria um número de vereadores maior do que o PL no Brasil. Em estrutura, em recurso de próprio fundo eleitoral, nós ficaríamos maiores que o Republicanos e próximos do MDB. Isso daria, naturalmente, uma condição do Podemos vir forte para uma eleição de 2026 junto com o PSDB”.

