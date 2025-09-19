Menu
Menu Busca sexta, 19 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Pollon pode ser afastado por obstrução na Câmara e declaração contra Hugo Motta

Além dele, os deputados Marcel van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC) podem ter mandato suspenso por 1 mês

19 setembro 2025 - 18h12Taynara Menezes
Deputado Federal Marcos Pollon (PL-MS)Deputado Federal Marcos Pollon (PL-MS)   (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) pode ser afastado por 4 meses, por obstrução da Câmara e declaração contra Hugo Motta, presidente da casa de leis. O pedido foi feito nesta sexta-feira (19) pela Corregedoria-geral da Câmara dos Deputados. Os deputados Marcel van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC), que também participaram, podem ter mandato suspenso por 1 mês. 

O pedido surgiu após o parlamentar ter participado da obstrução do plenário durante o protesto contra a prisão do ex-presidente, Jair Bolsonaro, em 5 e 6 de agosto, e também em apoio à anistia dos presos políticos de 8 de janeiro.

A proposta da corregedoria é que Pollon seja suspenso por 30 dias devido à obstrução do plenário e 90 dias adicionais por uma "declaração difamatória" contra o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). O protesto, que envolveu outros 13 deputados, teve como objetivo impedir Motta de ocupar a presidência da Casa no dia do motim.

Enquanto a corregedoria sugeriu apenas advertências para os demais parlamentares envolvidos, o caso de Pollon se destaca pela gravidade das alegações, que incluem ataques verbais contra o presidente da Câmara.

Agora, a decisão sobre se o parecer será acatado cabe à Mesa Diretora, e, se for aprovado, o caso seguirá para o Conselho de Ética, que fará uma nova análise antes de levar a questão ao plenário.

Diante da situação, Pollon reafirmou sua posição, dizendo que, se for afastado, isso representará um “certificado” de que não se omitiu em um momento crítico para o país.

“Ser punido por defender o povo é privilégio de quem não é covarde. Se ocorrer eventual punição, é um certificado que em momentos de grave crise institucional, não me acovardei, não me omiti e não me vendi.”, declarou Pollon.

 

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

David Alcolumbre, presidente do Senado
Política
Alcolumbre critica Eduardo Bolsonaro por instigar os EUA contra o Brasil
Ex-prefeito de Anastácio, Douglas Melo Figueiredo
Interior
TCE nega suspeição em processo de ex-prefeito de Anastácio por alegada 'inimizade pessoal'
Deputado Zé Teixeira
Política
Zé Teixeira critica burocracia e propõe flexibilização de regras a pequenos produtores
Ministro Dias Toffoli -
Política
Toffoli rejeita habeas corpus apresentado em favor de Bolsonaro
Presidente municipal da sigla, vereador Carlão
Política
Eleição do diretório municipal do PSB em outubro pode ser de consenso
Vereador Claudinho Serra
Política
STJ derruba decisão do TJMS e solta Claudinho Serra
Senador Nelsinho Trad
Política
Senador Nelsinho Trad se manifesta contra PEC da Blindagem
Imagem ilustrativa
Política
Projeto de lei quer liberar caneta emagrecedora para pacientes do SUS
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS
Política
CPMI do INSS trocará convocação por convites a ministros
Ministro Flávio Dino do STF -
Política
Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão