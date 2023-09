Por infraestrutura, Riedel está no Banco Mundial

Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul, participou de um encontro com pessoas ligadas ao Banco Mundial e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) durante essa quinta-feira (31), em Washington, nos Estados Unidos. Entre as pautas discutidas estão as buscas por ações de preservação do Pantanal e projetos de infraestrutura.

Para o bioma, o governador ressaltou a importância da atuação dos ministros da Agricultura e do Planejamento, Carlos Fávaro e Simone Tebet, respectivamente, que durante as pautas tratadas com o BID, houve um aporte de US$ 400 milhões para melhorias em várias áreas de saneamento e sustentabilidade na região do Pantanal.

Já para a infraestrutura, a ideia é trazer melhorias importantes para as rodovias sul-mato-grossenses. Riedel esteve na companhia do titular da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, e da secretária especial da EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas), Eliane Detoni.

“Duas agendas importantes para o nosso Estado. No Banco Mundial discutimos mais questões de infraestrutura e projetos estruturantes dentro de uma nova modelagem. No BID, além de PPPs, a pauta foi avançar em algo estruturante para o nosso principal bioma, o Pantanal”, explicou o governador.

