Posse de Santullo mostra pacto com TerezaÂ Cristina

Logo após a cerimônia de posse do novo secretário de Governo, Marco Aurélio Santullo, e o secretário-adjunto Ulisses Duarte nesta quinta-feira (7), a prefeita Adriane Lopes conversou com a imprensa, onde falou sobre parceria com a senadora Tereza Cristina, reeleição e tarifa do transporte público na Capital.

Parceria com Tereza Cristina

Adriane destacou a importância da parceria com a senadora Tereza Cristina para o desenvolvimento da Capital, principalmente na retomada das obras de 8 das 13 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) que estavam paralisadas na Capital.

“Quero aqui agradecer também a senadora Tereza Cristina, que tem sido aí para nós um braço forte, lá em Brasília abriu várias portas para que a gente pudesse avançar nas pautas de interesse de Campo Grande”, afirmou a prefeita. “Esse é um exemplo da força da senadora, da bancada federal”, apontou Adriane.

Eleições municipais

Indagada sobre as eleições, a senadora Tereza Cristina, do mesmo partido que a prefeita, falou em nome da chefe do executivo campo-grandense e afirmou que a sigla, assim como as demais, já está trabalhando nas articulações para as eleições municipais.

“As articulações estão acontecendo não só no nosso partido, [mas] em todos, estamos em um ano de eleições municipais e, portanto, o candidato tem que buscar um vice, tem que buscar uma chapa de vereadores, e nós estamos construindo”, afirmou a senadora.

Sobre um vice-prefeito para Adriane, Tereza apontou que a sigla ainda está conversando com partidos para compor uma chapa, visando “quem é o melhor perfil, quem agrega votos, quem é do nosso campo da política”. “Estamos construindo isso a quatro mãos”, afirmou.

Apesar da fala, ela disse que não poderá dar mais detalhes, e que mais informações sobre o assunto serão divulgadas “em breve”.

Ainda no assunto político, o secretário Santullo afirmou que mudanças do período eleitoral não afetarão a aprovação de leis enviadas pela prefeitura para a Câmara Municipal.

Tarifa dos ônibus

O último assunto abordado pela prefeita foi a tarifa do transporte público na Capital, situação que virou motivo de briga entre o executivo da Cidade Morena e o Consórcio Guaicurus, responsável pelos ônibus em Campo Grande.

“Nós temos um novo secretário de Governo que assumiu hoje já com essa responsabilidade, e amanhã nós vamos ter aí alguma notícia para que a gente possa fechar a semana já contemplando esse assunto que nós iniciamos a semana conversando”, detalhou.

Segundo a prefeita, o novo secretário de Governo deverá ser pautado de todas as tratativas com a empresa ainda hoje, e amanhã (8) o campo-grandense já deve ter uma resposta sobre a nova tarifa.

