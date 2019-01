Prefeitura planeja obras na capital com recursos do PAC

Para 2019, está previsto no planejamento da Prefeitura de Campo Grande a execução de 58 quilômetros de pavimentação e 51 de recapeamento na capital. Recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que já estão assegurados e licitações em andamento que chegam ao valor de quase R$ 75 milhões serão investidos nas regiões dos bairros Zé Tavares, Oscar Salazar, Residencial Iguatemi ; Nova Lima (etapa B); Jardim Anache; Residencial Belinatte e Santa Luzia.

Já uma emenda parlamentar de R$ 1,8 milhão vai garantir o asfaltamento do Residencial Barra da Tijuca (2,1 km). “Estes projetos incluem o recapeamento de vias importantes como a Avenida Vanderlei Pavão, no Jardim Aeroporto. Lino Villachá (acesso ao hospital São Julião), continuidade do recapeamento da Avenida Zulmira Borba (no Nova Lima)”, informa o prefeito Marquinhos Trad.

Os recursos do Mobilidade Urbana vão garantir 13,48 quilômetros de recapeamento das avenidas Bandeirantes, Marechal Deodoro e Calógeras, além da Rua Bahia (entre Afonso Pena e Coronel Antonino). Nestas vias, que integram os corredores sudoeste, sul e norte do transporte coletivo, receberão obras de drenagem, terão faixas exclusivas do transporte coletivo e estações de pré-embarque.

Outras obras

Foi licitada e ainda no primeiro trimestre deste ano, serão iniciadas as obras de conclusão do terminal intermodal. Nesta última etapa, serão implantados 2,5 quilômetros de rede água; 5,2 quilômetros de rede de esgoto, estação elevatória de esgoto, ativação de um poço, iluminação pública interna, conclusão de trechos de meio-fio, sinalização, recuperação do pavimento; drenagem. Também está na programação de 2019 as obras de controle de erosão do Córrego Gameleira, no Bairro Novo Século, que estão em processo de licitação.

Balanço de obras

Em 2018 a Prefeitura deu continuidade e concluiu várias frentes de pavimentação e recapeamento. Conforme balanço da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, foram executados aproximadamente 30 quilômetros de pavimentação, compreendendo ruas nos bairros Nova Lima, Vila Nascente (Parque dos Poderes); Parque dos Laranjais; Jardim Morenão; Residencial Anápolis : Nossa Senhora das Graças e Residencial Jorge Amado. Houve ainda a recuperação de 45 quilômetros de pavimento, com recapeamento (23 km) e microrrevestimento (18 km).

As obras de revitalização e controle de enchentes do Rio Anhanduí avançaram e um dos lotes (entre as ruas Adélia e da Abolição) deve ficar pronto em 2019, provavelmente até o aniversário da cidade, com recapeamento da Avenida Ernesto Geisel e implantação de uma ciclovia.

Neste trecho já foram investidos R$ 4,7 milhões, de um orçamento total de R$ 13,1 milhões. Os outros dois lotes (da Rua Abolição até a Rua do Aquário), devem ser entregues em 2020. Até agora já houve a execução de 30% do serviço, com aplicação de R$ 10,7 milhões.

Já a última etapa do macroanel rodoviário, retomada após quatro anos de paralisação, deve ser ficar pronta ainda no primeiro semestre de 2019. Neste ano foram investidos R$ 5 milhões para drenagem, terraplanagem e 4 quilômetros de pavimentação.

Esta programação leva em conta apenas os projetos do PAC Pavimentação e do Mobilidade Urbana, que estão sendo destravados.

Estão fora desta programação os projetos de infraestrutura cadastrados em Brasília, com boas chances de liberação dos recursos e os que serão contemplados com o empréstimo de R$ 100 milhões em negociação junto ao BNDES, explica o prefeito Marquinhos Trad.

