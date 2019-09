Preocupados com o índice de suicídio no MS, deputados fazem audiência sobre o "Setembro Amarelo"

O deputado Herculano Borges (Solidariedade) informou na quinta-feira (29), durante discurso na sessão da Câmara Municipal, que Mato Grosso do Sul está em terceiro lugar no ranking dos estados com maior índice de suicídio no país, e incentivou o evento que ocorreu nesta terça-feira (2), a proposta faz parte de um conjunto de ações nacionais de prevenção.

“A depressão está muito associada a esse número crescente. Segundo a Organização Mundial da Saúde em média 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano. No Brasil são 40 a 50 suicídios por dia e o índice tem crescido entre jovens de cinco a 19 anos. Muito preocupante”, explicou Herculano Borges.

O deputado Professor Rinaldo (PSDB) concordou. “Suicídio ainda é um tema tabu em nossa sociedade, muitas vezes não é noticiado. Um estender de mão pode ser um grande gesto às pessoas que estão se sentindo mal. Depressão tem que ser tratada. A cada R$ 1 gasto com prevenção em saúde, é comprovado que se economiza muito mais com tratamento”, ressaltou.

Se você precisa de ajuda entre em contato com o CVV, que atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio por meio do telefone 188, também por chat e email.

