Presidente do TRE avalia que dentro de algumas horas sai divulgação das eleições 2020

Segundo o desembargador João Maria Lós, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), as eleições municipais transcorreram com absoluta tranquilidade em todo o Estado. E garante que de modo geral, ficaram satisfeitos da forma que tudo fluiu.

O desembargador reparou uma ausência maior do que o normal de eleitores e esclarece “De qualquer modo, acredito que dentro de algumas horas poderemos estar divulgando o resultado de 15 de novembro em todo Mato Grosso do Sul”.

