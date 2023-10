Presidente Lula passa por exame em hospital de Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por um exame na manhã deste sábado (21), no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Segundo o Palácio do Planalto, o procedimento foi de acompanhamento de rotina após a cirurgia que o presidente fez no quadril, em setembro.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao Hospital Sírio-Libanês hoje, 21, realizar radiografia do quadril para revisão de rotina pós-operatória. E retorna para o Alvorada após os exames", informa a nota divulgada pela equipe médica do petista.

Em 29 de setembro, Lula passou por uma artroplastia no quadril, cirurgia que consiste na substituição da cartilagem desgastada por uma prótese. Há meses, o presidente vinha se queixando há meses de uma dor na cabeça do fêmur, no encaixe com o quadril.

Na mesma data, também passou por uma blefaroplastia, operação que consiste na retirada do excesso de pele das pálpebras que, com o passar do tempo, fica flácida.

Desde as cirurgias, Lula tem trabalhado do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, e feito reuniões por vídeo. Na sexta-feira (20), o presidente disse que deve voltar a despachar do Palácio do Planalto na próxima semana.

"Uma coisa para você perceber que a semana que vem eu já vou voltar ao Palácio do Planalto. Eu já estou levantando sozinho e estou ficando em pé. O Mano Menezes já me chamou para voltar a jogar no Corinthians. O Diniz está pensando em me chamar para a Seleção", brincou.

