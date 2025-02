Procuradoria do município terá prazo maior para analisar CPI do Consórcio Guaicurus

A Procuradoria Geral da Câmara Municipal de Campo Grande pediu, nesta quinta-feira (27), mais prazo para que possam analisar o pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Consórcio Guaicurus.

O procurador, Gustavo Lazzari, confirmou a informação ao JD1 e detalhou que foi feito o pedido de mais cinco dias corridos para a análise do pedido. O prazo final para análise se encerraria na última quarta-feira (26).

Com isso, o pedido de abertura da CPI só deve ocorrer após o feriado de Carnaval da Câmara Municipal.

O pedido de abertura da CPI foi apresentado no dia 17 de fevereiro pelo vereador Junior Coringa, e já conta com assinatura de Ana Portela, André Salineiro, Fabio Rocha, Flavio Cabo Almi, Jean Ferreira, Land Mark, Luiza Ribeiro, Maicon Nogueira, Rafael Tavares, Ronilço Guerreiro, Wilson Lands e Veterinario Francisco.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também