Projeto alternativo na Previdência é apenas "ruído", afirma Marinho

Uma proposta alternativa na aposentadoria que seria feita pelo presidente da comissão especial deputado Marcelo Ramos (PR-AM), seria apenas um "ruído" conforme declarou nesta segunda-feira (20) o secretário da Previdência Rogério Marinho.



“O que houve foi 'ruído' de comunicação. O próprio presidente da comissão [Marcelo Ramos] deu uma segunda declaração nesse sentido. Dizendo que as alterações poderão ocorrer em cima do projeto apresentado pelo governo, como sempre foi no Parlamento”, disse Marinho no ministério da Economia.



De acordo com matéria veiculada da Folha de São Paulo, na última sexta-feira (17), Marinho se reuniu com Rodrigo Maia (DEM-RJ) presidente da Câmara, e Samuel Moreira (PSDB-SP), relator do texto na comissão, para discutir sobre a Previdência.



Conforme o secretário, o governo está se organizando para aprovar o projeto enviado ao Congresso. Ele disse ainda que, de qualquer forma, independentemente de quem está no governo, a reforma é algo inevitável e precisa ser discutida.



Marcelo Ramos reconheceu que existe a possibilidade de algumas mudanças na proposta e a partir disso que o governo poderá orientar sua bancada em votações sobre o texto. O governo quer economizar R$ 1 trilhão em uma década com a reforma, porém, os parlamentares acreditam em redução de R$ 600 bilhões.

