Proposta cria programa para incentivar estudantes a doarem sangue em MS

Durante sessão plenária desta quarta-feira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os deputados votam o Projeto de Lei 113/2024, que visa estimular os jovens, matriculados em escolas públicas, a doarem sangue.

De autoria do deputado Paulo Duarte (PSB), a proposta acrescenta dispositivo à Lei 2.656/2003. Essa normativa institui o “Programa Educacional e de Incentivo à Doação de Sangue no Estado de Mato Grosso do Sul”.

Em sua justificativa, o deputado Paulo Duarte (PSB), citou as inúmeras campanhas em prol dos hemocentros e de seus baixos estoques. "Conscientizando os nossos jovens estudantes da importância da doação de sangue e como cada um de nós pode ajudar a salvar vidas, estaremos lutando para que o número de doações

aumente consideravelmente. Por meio da comunidade escolar é possível fomentar desde cedo a importância dessa ação, os tornando assim futuros doadores quando atingirem a idade mínima exigida para a ação"

O programa Doadores do Futuro tem a finalidade de conscientizar os alunos da Rede Pública Estadual de Ensino sobre a importância da doação voluntária de sangue. O programa consiste na promoção de cursos, seminários e campanhas para os alunos, seus familiares, e a comunidade do entorno das escolas, durante o período de aulas, visando à orientação e conscientização acerca da importância da doação de

sangue.

