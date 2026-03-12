Menu
PolÃ­tica

PSDB organiza ato de filiaÃ§Ã£o para ampliar base em Campo Grande

O evento acontece em 20 de marÃ§o e ocorre durante a janela partidÃ¡ria

12 marÃ§o 2026 - 13h13Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaÃ§Ã£o  

O PSDB de Campo Grande realiza no próximo dia 20 de março um ato de filiação partidária no plenário da Câmara Municipal, na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600. O evento é aberto a filiados, simpatizantes e pessoas interessadas em integrar o partido.

A iniciativa ocorre durante o período da janela partidária, quando a legislação eleitoral permite a troca de partido sem prejuízo ao mandato. A sigla pretende aproveitar o momento para ampliar sua base política e fortalecer os quadros visando as eleições de 2026. O primeiro confirmado na filiação é o deputado estadual, Paulo Duarte (PSB).

Segundo o presidente municipal do PSDB, Jonas de Paula, o foco é reforçar o partido para as próximas disputas eleitorais. “Nesse período de janela partidária, o PSDB tem focado em seu fortalecimento, criando quadros fortes para a disputa da eleição de 2026, onde o partido irá apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel e a pré-candidatura do ex-governador Reinaldo Azambuja ao Senado. O PSDB tem sua força que vem da militância, das mulheres no poder e do legado deixado à frente do governo — que hoje faz o estado viver um pleno progresso”, afirmou.

O ato também ocorre no mês dedicado às mulheres, e o partido pretende destacar a participação feminina na política e ampliar a presença de mulheres nos quadros da legenda.

A direção municipal da sigla afirma que o evento busca mobilizar novos filiados e consolidar lideranças políticas na Capital, com foco na preparação para o próximo ciclo eleitoral.

LOCAL

Câmara Municipal de Campo Grande

Av. Ricardo Brandão, 1.600 — Jatiuca Park

CEP: 79040-904 — Campo Grande / MS

