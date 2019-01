PSL fecha com Maia para a presidência da Câmara

O presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, reiterou nesta quinta-feira (3) o apoio do partido à candidatura do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que busca a reeleição. De acordo com ele, a "convergência" de ideias une a sigla a Maia.

A decisão foi tomada durante reunião da bancada nesta quinta-feira. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tem reafirmado que os integrantes do governo não vão se envolver na disputa pelo comando da Câmara.

Na reunião de hoje, parte da bancada do PSL na Câmara, que tem 53 deputados federais, participou. Em pauta, a disputa pela presidência da Câmara e as indicações para as comissões permanentes na Casa, nas quais são debatidas propostas, há sabatinas e votadas as mais distintas medidas propostas pelos parlamentares e também encaminhadas pelo governo.

Segundo Bivar, a unidade de idéias e propostas predomina na legenda e com Maia. "Não estamos com o Rodrigo Maia por estar, é pela convergência das idéias dele", afirmou. "Temos um sentimento de coesão, de uma agremiação que tem uma idéia só. Eu acho que a gente dando essa sustentação ao governo federal vamos viabilizar as reformas que o país exige. O PSL não vai ser um partido de questão fechada, somos liberais por natureza."

