Menu
Menu Busca domingo, 21 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Puccinelli confirma pré-candidatura e destaca liderança de Reinaldo em evento do PL

"Nunca fomos adversários diretos. Sempre estivemos em coligações", lembrou o ex-governador

21 setembro 2025 - 12h54Sarah Chaves    atualizado em 21/09/2025 às 13h11
Ex-governador André PuccinelliEx-governador André Puccinelli   (Nilson Figueiredo)

Durante o evento de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja e de outros 19 prefeitos ao PL, o ex-governador André Puccinelli (MDB) ressaltou a trajetória política do tucano e a importância de sua liderança em Mato Grosso do Sul.


“Reinaldo foi um bom gestor desde o início em Maracaju, elegeu-se deputado estadual e federal em nossa coligação, o que mostra a pujança que ele tem no Estado”, afirmou.


Puccinelli confirmou ainda que é pré-candidato a deputado estadual em 2026 e destacou que o MDB mantém compromisso político com o grupo de Azambuja. “Nós temos um compromisso para com o governador Líder e o pré-candidato a senador Reinaldo. Agora caberá a eles conduzirem as negociações para que possamos caminhar juntos”, disse.

Questionado sobre a relação com Azambuja, Puccinelli lembrou que ambos já estiveram juntos em alianças anteriores. “Nunca fomos adversários diretos. Sempre estivemos em coligações”, declarou.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Edson Giroto
Política
Edson Giroto retorna ao PL e confirma pré-candidatura a deputado federal
Foto: Reprodução/Instagram
Política
JD1TV: Campo Grande adere a protestos nacionais contra Anistia e PEC da Blindagem
Valdemar da Costa Neto, presidente do PL
Política
Valdemar da Costa Neto defende anistia, fala sobre Tarcísio e autonomia de Azambuja no PL
Lula
Política
Lula viaja hoje para os EUA
O anúncio foi feito no sábado
Política
Riedel anuncia restauração do Forte Coimbra será restaurado pelo governo de MS
A filiação aconteceu na manhã desse domingo
Política
Reinaldo Azambuja se filia ao PL para 'enfrentar um adversário comum'
Epaminondas Vicente Neto, o Papy
Política
Presidente da Câmara exige transparência e respostas da Secretaria de Saúde
Deputado Federal Marcos Pollon (PL-MS)
Política
Pollon pode ser afastado por obstrução na Câmara e declaração contra Hugo Motta
David Alcolumbre, presidente do Senado
Política
Alcolumbre critica Eduardo Bolsonaro por instigar os EUA contra o Brasil
Ex-prefeito de Anastácio, Douglas Melo Figueiredo
Interior
TCE nega suspeição em processo de ex-prefeito de Anastácio por alegada 'inimizade pessoal'

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
A cena foi filmada por moradores da região
Polícia
JD1TV: Guardas da GCM são flagrados jogando bola com crianças em Campo Grande
Adinaldo Linda era natural de Três Lagoas
Interior
Trabalhador rural é assassinado a golpes de facas durante briga em fazenda de MS