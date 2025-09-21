Puccinelli confirma pré-candidatura e destaca liderança de Reinaldo em evento do PL

Durante o evento de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja e de outros 19 prefeitos ao PL, o ex-governador André Puccinelli (MDB) ressaltou a trajetória política do tucano e a importância de sua liderança em Mato Grosso do Sul.



“Reinaldo foi um bom gestor desde o início em Maracaju, elegeu-se deputado estadual e federal em nossa coligação, o que mostra a pujança que ele tem no Estado”, afirmou.



Puccinelli confirmou ainda que é pré-candidato a deputado estadual em 2026 e destacou que o MDB mantém compromisso político com o grupo de Azambuja. “Nós temos um compromisso para com o governador Líder e o pré-candidato a senador Reinaldo. Agora caberá a eles conduzirem as negociações para que possamos caminhar juntos”, disse.



Questionado sobre a relação com Azambuja, Puccinelli lembrou que ambos já estiveram juntos em alianças anteriores. “Nunca fomos adversários diretos. Sempre estivemos em coligações”, declarou.



