Radar da Transparência Pública premia prefeitura da Capital com Selo Ouro

A Prefeitura de Campo Grande foi premiada com o selo ouro na avaliação do Radar da Transparência Pública, realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), com 86,83% de índice de transparência.

Segundo o levantamento, a Capital teve 100% de Transparência em temáticas como acessibilidade, despesas, diárias, educação, emendas parlamentares, informações institucionais, informações prioritárias, LGPD e Governo Digital, licitações, obras e Ouvidoria.

Os dados foram enviados pelo Executivo Municipal ao Radar da Transparência Pública em 30 de junho deste ano.

Entre os pontos positivos do Portal de Transparência do governe campo-grandense, estão itens como o acesso ao mapa do site, estrutura organizacional, competências, atos normativos e divulgação de receitas evidenciando a sua previsão e realização.

O diretor-geral da Transparência da Capital, Mauro Mongelli, destaca que muitos desafios foram vencidos para que Campo Grande obtivesse essa avaliação, já que este ano houve exigências de 257 critérios estabelecidos pela Atricon.

“Nós estamos muito contentes porque dentro do Estado, entre os 79 municípios, Campo Grande é a única que chegou nesse patamar Ouro. A evolução do portal se fez necessária e conseguimos atender muito bem”, explicou.

“O portal da Transparência se baseia no levantamento da Atricon. E esse levantamento é fundamental para que a transparência seja a ferramenta certa para o cidadão e para que ele tenha o poder de olhar aos dados que são necessários. A Lei de Acesso à Informação dá esse direito ao cidadão de fiscalizar e o nosso portal atende esse princípio”, afirmou Mongelli.

Deixe seu Comentário

Leia Também