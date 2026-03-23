Ratinho JÃºnior desiste de prÃ©-candidatura Ã  PresidÃªncia

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), desistiu oficialmente de concorrer à Presidência da República em 2026. Ele avisou nesta segunda-feira (23) que concluirá seu mandato no estado e está fora das eleições de 2026.

Em comunicado, o governador afirmou que tomou a decisão de sair da corrida presidencial na noite de domingo (22), após conversa com sua família e que avisou o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta segunda.

“O governador Ratinho Junior decidiu concluir seu mandato no Paraná até dezembro deste ano. Portanto, ele deixa de participar da discussão interna do PSD (Partido Social Democrático), que escolherá um candidato disposto a concorrer às eleições presidenciais deste ano. A decisão foi tomada na noite deste domingo, 22, após profunda reflexão com sua família. O fato foi levado ao conhecimento do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta segunda, 23”, diz a nota do governador.

Segundo o comunicado, Ratinho quer “manter o compromisso selado com os paranaenses nas eleições de 2018”. Nas pesquisas mais recentes, como a Quaest em fevereiro, o governador do Paraná tinha cerca de 8% das intenções de voto.

Sem renunciar ao cargo, Ratinho Júnior sequer poderá concorrer ao Senado pelo Paraná. Como já disputou a reeleição, o governador teria de se descompatibilizar até o início de abril para disputar o pleito.

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