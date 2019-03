Recursos de R$ 169 milhÃµes serÃ£o investidos em obras na capital

O prefeito Marquinhos Trad e o governador Reinaldo Azambuja, se reuniram na manhã desta quarta-feira (20) na sede da prefeitura, para assinatura de dois convênios que beneficiam Campo Grande. Os recursos foram angariados do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), após apresentação de projetos do Governo do Estado e poder municipal em Brasília, ainda no ano passado.

O total de investimentos será de R$ 169 milhões com a contrapartida de R$ 15 milhões do governo estadual. Para o prefeito Marquinhos Trad esse valor é o suficiente para dar início às obras de drenagem fluvial, pavimentação e recapeamento de diversos pontos.

Trad salientou que o desenvolvimento e obras na cidade trazem certos desconfortos, mas são necessários, ele citou que pontos de alagamentos deverão receber drenagem. “Toda a obra vai gerar desconfortos, às vezes a poeira, às vezes a questão da chuva, ou a empreiteira que desiste da obra, isso acarreta demora, nós estamos fazendo bem feito, e vamos entregar a cidade melhor do que pegamos”.

O prefeito ainda explicou que, devido a lei de licitação, muitas vezes a administração pública fica de mãos atadas e existe demora na entrega da obra, como a exemplo da reforma do estádio do Guanandizão.

“Empreiteiras participam do processo, ganham pelo custo baixo e depois querem aditivos. Com a negativa do poder público, acabam deixando a obra. Se a segunda colocada no processo licitatório recusar o preço [que tem que ser o mesmo da primeira] a prefeitura tem de fazer um novo processo, que demora até seis meses para a conclusão”, disse Marquinhos.

O governador Reinaldo Azambuja afirmou que os convênios assinados fazem parte da segunda etapa do programa “Juntos por Campo Grande”, e foi “destravado” devido a articulação das equipes em Brasília. Ele disse que obras como a “Reviva Centro” devem ficar prontas logo e são fundamentais para a cidade, e exigem paciência do cidadão.

Reinaldo ainda complementou a fala do prefeito e afirmou que um dos seus pedidos no Fórum dos Governadores, foi a mudança na lei de licitação. “A lei é perversa para o poder público, porque quando a empreiteira não entrega a obra e desiste, nós temos que abrir um novo processo, e ela sai sem nenhuma punição. Muitos até mudam o nome fantasia, o CNPJ e continuam a participar dos processos, mesmo tendo falhado anteriormente”.

Azambuja ainda adiantou que um terceiro convênio está sendo planejado para assinatura em breve.

Obras Previstas

- Bacia de contensão na nascente do rio do Parque das Nações Indígenas para conter assoreamento do lago.

- Contensão de erosão do Parque Sóter.

- O Projeto de Mobilidade Urbana garantirá o recapeamento e implantação do corredor do transporte coletivo na avenida Bandeirantes e na rua Bahia.

- Recuperação, pavimentação e drenagens em vias do Jardim Anache, Santa Luzia, complexo do José Tavares, complexo Atlântico Sul, Jardim Seminário, São Francisco. Trechos da rua Tamandaré, trechos da rua Marechal Câmara (acesso a UCDB).

