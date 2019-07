Reinaldo Azambuja tem êxito na integração com o Paraguai

O governador Reinaldo Azambuja foi em Assunção, no Paraguai, para uma missão institucional que resultou em êxito para Mato Grosso do Sul (MS), na integração de políticas públicas com o país vizinho, tratados nas áreas de logística, segurança pública e sanidade animal avançaram e prometem gerar resultados positivos para os povos das duas localidades.

Essencial para a concretização da rota de integração da América Latina rumo aos portos do Pacífico, a ponte entre Carmello Peralta, no Paraguai, e Porto Murtinho, em MS, está mais próxima de ter a construção iniciada. A licitação do projeto executivo para a edificação da obra será assinada no dia 20 de julho.

Em conversa no Palacio de Los López, sede do governo paraguaio, o governador recebeu convite do presidente Mario Abdo Benítez para participar do evento. “Quando se transformar em realidade vamos ter muito mais competitividade, mais condições neste mercado global, de competição de produtos, tanto produzidos no Brasil quanto no Paraguai”, afirmou Azambuja.

A intenção dos governantes é de acelerar a construção da ponte, a nova rota irá encurtar a distância e reduzir tempo e custo do transporte de cargas para países asiáticos. A construção da ponte é avaliada em US$ 75 milhões.

As autoridades dos dois países avançaram de forma significativa na cooperação nas áreas de agricultura e pecuária, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou do encontro que avançou projetos relacionados a erradicação da aftosa e ao controle de fronteira.

Na área da segurança pública, as tratativas foram para fortalecer o enfrentamento aos crimes transfronteiriços nas divisas de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, na comitiva sul-mato-grossense, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública Antônio Carlos Videira debateu o assunto com o ministro da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai, Arnaldo Giuzzio.

Comitiva ainda contou com as presenças do vice-governador Murilo Zauith e do secretário de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel.

