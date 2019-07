Reinaldo destaca a importância de Porto Murtinho na Rota Bioceânica

Reinaldo Azambuja visitou as obras do porto do grupo FV Cereais em Porto Murtinho nesta sexta-feira (19) e destacou a confiança no município como pólo para escoamento da produção pelo Rio Paraguai e o Corredor da Bioceânica. Os investimentos no empreendimento que começa a operar em 2020 é de R$ 150 milhões.

“Murtinho fará jus ao nome a médio prazo com essa mudança do perfil econômico, graças aos investimentos portuários que estão chegando e o comprometimento dos governos do Brasil e do Paraguai na viabilização da Rota Bioceânica com a construção da ponte sobre o Rio Paraguai”, disse Reinaldo.

O governador visita Porto Murtinho, acompanhado pelo secretário Jaime Verruck, da Semagro (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), senador Nelsinho Trad e deputado federal Vander Loubet. Na manhã deste sábado, às 8h, ao lado do presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, participa do lançamento da licitação do projeto executivo da ponte sobre o Rio Paraguai pela Itaipu Binacional.

Obras complementares

Após a chegada à cidade, Reinaldo e outras autoridades visitaram o canteiro de obras do terminal portuário da FV Cereais, onde os proprietários do grupo com sede em Dourados detalharam o projeto que terá investimentos iniciais de R$ 56 milhões. Na oportunidade, o secretário Jaime Verruck apresentou o pré-projeto da obra do contorno rodoviário de 7 km que será construído para atender o fluxo de veículos aos novos portos, paralelo ao dique.

O acesso aos terminais vai tirar o tráfego pesado do centro da cidade e será construído pelo Governo do Estado, com recursos próprios (R$ 30 milhões). Verruck explicou que o projeto está ainda sendo ajustado, conforme as demandas dos empreendedores e também em relação ao custo final da obra. Quanto à ligação rodoviária da BR-267 à ponte, de 11,6 km, os recursos (R$ 139 milhões) foram garantidos pela bancada federal por meio de emenda propositiva.

O governador Reinaldo Azambuja visitou ainda, nesta sexta-feira, a área retroportuária em implantação ao lado da BR-267, a 3 km do centro de Porto Murtinho, por um grupo empresarial do Estado. Trata-se de uma estrutura de estacionamento para os caminhões que trarão cargas para os portos, com capacidade inicial para 400 veículos, com projeção para 800 numa segunda etapa. O local terá restaurante, hotel, posto de combustível e outros serviços.

Deixe seu Comentário

Leia Também