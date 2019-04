Em Porto Murtinho, trecho da BR-267 é interditado

A Defesa Civil interditou parte da BR-267 no município de Porto Murtinho, após o rompimento da pista que ocorreu na altura do km 18. Parte da rodovia está interditada por oferecer risco aos motoristas.

De acordo com o site Porã News, na segunda-feira (29), equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Denit) realizará uma avaliação da situação no local. A péssima situação da pista colocou as autoridades do município em alerta e solicitaram as condutores de veículos automotores que transitam pela região a redobrar a atenção a fim de evitar acidentes.

Alguns condutores utilizaram galho de árvore, para sinalizar a situação de perigo e evitar algum acidentes na região.

