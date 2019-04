PRF inicia a "Operação Semana Santa" nas rodovias federais de MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de todo o país iniciou as operações referentes a Semana Santa às 0h desta quinta-feira (18), as ações seguem até às 23h59 do domingo de Páscoa (21). A operação 2019, que faz parte do calendário de ações da "Operação Lábaro".

De acordo com a PRF, o final de semana prolongado pelo feriado na sexta-feira (19), eleva o fluxo de veículos nas rodovias federais, aumentando os riscos de acidentes. Diante disso, a PRF promove, nesse período, reforço concentrado no policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com as estatísticas, para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito.



Os policiais rodoviários federais intensificarão as atividades de fiscalização com viaturas, motocicletas, aparelhos de etilômetro (bafômetro), radares portáteis e priorizará ações preventivas relacionadas ao excesso de velocidade, a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas, ao não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e capacete.



A educação para o trânsito é o carro-chefe da PRF que promove em todas as operações, ações educativas que visam conscientizar todos os ocupantes dos veículos sobre seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. As pessoas são convidadas a assistir a vídeos reais que mostram o comportamento inadequado no trânsito e suas consequências. É uma oportunidade de refletir sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.



Deixe seu Comentário

Leia Também