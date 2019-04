PRF apreende 250 mil maços de cigarros em carga de milho

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde de terça-feira (9), 250 mil maços de cigarro escondidos sob uma carga de milho durante fiscalizações de rotina, no km 30 da BR-267, em Bataguassu.

Os agentes abordaram um caminhão Volvo com placas de Campo Grande, atrelado a um semirreboque registrado em Araranguá-SC. O motorista, de 50 anos, mostrou-se nervoso com a abordagem e deu informações contraditórias sobre a viagem.

Em revista a cabine, os policiais encontraram, oculto no painel, um rádio clandestino para comunicação, equipamento comum em casos envolvendo batedores de ilícito.

Diante das suspeitas foi realizada uma vistoria minuciosa no reboque e sob a carga de milho, foram encontradas 500 caixas de cigarros contrabandeado do Paraguai. Ao todo, foram apreendidos 250 mil maços do contrabando.

O condutor confessou que pegou a carreta carregada em Naviraí e deveria viajar até Belo Horizonte-MG. Também foram apreendidos R$ 4.679 que, segundo o envolvido, seriam para as despesas da viagem.

O preso, os veículos e o ilícito foram encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas-MS.

