PRF apreende 384 kg de maconha em Nova Alvorada do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu durante uma fiscalização de rotina aproximadamente 384 quilos de maconha e um carro roubado, no km 210 da BR-267, em Nova Alvorada do Sul.

Conforme informações da assessoria, um homem de 22 anos estava de posse da chave de um Honda City com placas de São Paulo. A apreensão foi feita após os agentes pararem o carro e sentir o forte odor de maconha vindo do interior do veículo.

O homem confessou estar transportando a droga e que pegou o carro carregado em Ponta Porã. Dentro do porta-malas do carro foram encontrados 516 tabletes de maconha, totalizando 384 quilos, e que seriam entregues na cidade de Bataguassu.

O veículo estava com a placa falsificada e foi roubado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A placa verdadeira é de Niterói, também no mesmo estado e foi registrado boletim de ocorrência em 28/03/2019.

O jovem foi encaminhado a Polícia Civil, em Nova Alvorada do Sul, juntamente com a droga e o carro roubado.

