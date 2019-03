PRF apreende cigarros contrabandeados, em MS

Marcos Tenório, com informações da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quinta-feira (21), no km 361 da BR-163, em Nova Alvorada do Sul, 23 caixas de cigarros contrabandeados.

Durante ronda, a equipe avistou um veículo com placas de Sousa-PB em atitude suspeita. O veículo seguia em sentido contrário e ao avistar a viatura retornando, o motorista empreendeu fuga. O automóvel foi encontrado abandonado às margens da rodovia. Foram realizadas buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado.

Após vistoria, foram encontrados escondidos no interior do veículo 23 caixas de cigarro, que totalizam 11.500 maços. A carga foi trazida do Paraguai. O veículo e os cigarros foram encaminhados à Receita Federal.

