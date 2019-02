Mais de 200 mil maços de cigarros contrabandeados são apreendidos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde de quinta-feira (21), 240 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A abordagem ao caminhão carregado foi realizada na cidade de Camapuã e o condutor de 28 anos acabou preso.

Segundo informações da PRF, a equipe fazia fiscalização no km 200 da BR-060, quando policiais do Grupo de Operações com Cães (GOC), abordaram um caminhão com placas de Caraguatatuba-SP.

O motorista confessou sobre o transportando da carga ilícita. Em vistoria a carroceria do veículo, foram encontrados 240 mil maços de cigarros oriundos do Paraguai. Na cabine também foram encontrados R$ 4.217,00 que segundo o suspeito, eram para custear a viagem e para uso pessoal.

O caminhão foi pego em Dourados e seria entregue em Chapadão do Sul, onde o deixaria em um posto de combustíveis com a chave no contato e receberia a quantia de R$ 3 mil.

O preso, o veículo e a carga de cigarros foram entregues à Polícia Federal em Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também