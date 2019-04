De "braços abertos", indígena é atropelada em rodovia

A indígena Marcilene Velasques, 25 anos, morreu ao ser atropelada por uma caminhonete na rodovia MS-156 entre Dourados e Itaporã na noite de sexta-feira (19), segundo informações do boletim de ocorrência.

O atropelamento aconteceu por volta das 20h. Ainda de acordo com o registro policial, o motorista, Valdeli Teles Dinez, 37 anos, morador de Itaporã, contou que acabara de deixar a chácara da família com a esposa e três filhos.

Valdeli contou que a mulher "apareceu" na frente do carro de braços abertos no meio da via. Ele ainda explicou que a vítima, provavelmente, estava atrás de um poste de iluminação, que estava apagado.

O condutor do veículo tentou frear, mas não deu tempo e atropelou Marcilene. Ele acionou o Corpo de Bombeiros de Dourados, mas quando o socorro chegou a mulher já estava morta.

Agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMR), a Perícia Técnica e policiais do 1º Distrito Policial de Dourados estiveram no local e o caso, registrado como morte a esclarecer.

