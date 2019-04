Número de indígenas na faculdade é nove vezes maior que 2010

Um levantamento do site Quero Bolsa, plataforma online em que estudantes podem obter descontos de instituições de ensino, apontou que aumentou o número de estudantes indígenas matriculados nas faculdades brasileiras.

De acordo com a plataforma, em 2010, 2.723 alunos que se declararam indígenas se matricularam nas faculdades. Já em 2017, dado mais recente disponível, foram 25.670. O número é 9,4 vezes maior.

O gerente de relações institucionais do Quero Bolsa, Rui Gonçalves, analisou que o aumento está atrelado à política de cotas. “Precisamos oferecer educação para esses jovens e condições para entrar no ensino superior”, finalizou.

Segundo a Lei de Cotas (Lei 12.711/12), 50% das vagas das universidades federais e das instituições federais de ensino técnico de nível médio devem ser reservadas a estudantes de escolas públicas. Dentro da lei, há a reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas, de acordo com a porcentagem dessas populações nas unidades federativas.

Gonçalves também ressalta sobre o Programa Bolsa Permanência, que concede auxílio financeiro para estudantes em situação de vulnerabilidade econômica. A bolsa para indígenas é de R$ 900.

Conforme o último Censo, de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual de estudantes indígenas em relação aos demais estudantes é de 0,68%. Sendo maior que o percentual total de indígenas em relação à população do país, com 0,43%.

Dia do Índio

No dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio. A data foi instituída em 2 de junho de 1943 pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. O Decreto-Lei número 5.540, que criou a celebração, foi baseado no Primeiro Congresso Indigenista Interamericano, realizado no México, em 1940. A medida está registrada no Diário Oficial da União da época.

