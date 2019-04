Porto Murtinho terá novo porto com investimento de R$ 120 mi

A Navios Logísticas América do Sul junto com o Governo de Mato Grosso do Sul construirá um porto fluvial no município de Porto Murtinho de R$ 120 milhões, para armazenagem e escoamento de grãos, líquidos e outros produtos.

O grupo possui conhecimento técnico em sistema hidroviário sul-americano e pretende entregar o porto a partir de dezembro de 2020, o tempo é considerado recorde.

A diretoria executiva da Navios Logísticas foi recebida por Jaime Verruck, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e formalizou o pedido de licenciamento ambiental da obra.

O terminal multimodal será instalado próximo às margens do Rio Paraguai, compondo o novo complexo portuário do município. Ele terá suporte e design de última geração. O porto terá capacidade para 80 mil toneladas de grãos, contará com quatro tanques de 15 mil m³ cada para líquidos.

O sistema será ágil e eficiente de carga e descarga simultânea e três posições independentes de barcaças. A estrutura prevista deve agilizar o transbordo e reduzir a demora na movimentação das cargas e o tempo de trânsito na hidrovia.

Menor custo e segurança



O diretor-executivo do grupo Cláudio LopezCláudio Lopez explicou que a companhia já opera na Hidrovia do Rio Paraguai e oferecerá ao agronegócio do estado, um sistema operacional integral que consistirá em transportar os grãos e outras cargas com menor custo. “Vejo um grande futuro para todos, estamos entusiasmados com a perspectiva de logística e negócios com esse porto”, disse.

Por fim o operador da via Michael Chain acrescentou que novo porto vai garantir uma logística integrada onde o produtor do Estado terá a garantia de que sua produção chegará aos terminais uruguaios e embarcados em navios transatlânticos para o seu destino. “Essa logística vai dar flexibilidade e redução do custo de transporte em dez dólares por tonelada”, apontou.

Deixe seu Comentário

Leia Também