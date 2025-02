"Resistência Socialista" faz encontro estadual

Mato Grosso do Sul irá receber o 2° Encontro Estadual da Resistência Socialista (RS), no dia 15 de fevereiro. O evento está sendo organizado pelo deputado federal Vander Loubet (PT).

No convite, divulgado pelo parlamentar, está sendo anunciada a presença de Henrique Fontana, o secretário-geral nacional do Partido dos Trabalhadores.

“É muito importante que vocês se inscrevam e participem dessa atividade, onde vamos debater nosso papel no fortalecimento do PT em Mato Grosso do Sul e nas eleições que estão por vir em 2026”, publicou Vander.

Para participar, basta realizar a inscrição nos sites: vanderloubet.com.br/encontrorsptms ou instagram.com/resistenciasocialistams. O encontro está previsto para acontecer das 8h às 17h, no Clube dos Comerciários de Campo Grande, localizado na Rua Arceburgo, 10 – Jardim Santa Felicidade.

