Menu
Menu Busca terça, 24 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Política

Resoluções das eleições de 2026 serão votadas em duas sessões no TSE

Plenário analisa calendário, propaganda, registro de candidatura e regras de financiamento de campanha

24 fevereiro 2026 - 08h52Sarah Chaves
Plenário do TSEPlenário do TSE   (Foto: Nelson Jr./Secom/TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reservou duas sessões administrativas para a votação exclusiva das 14 resoluções que irão regulamentar as Eleições Gerais de 2026. A primeira, ordinária, será realizada nesta quinta-feira (26), às 10h. A segunda, extraordinária, ocorrerá na próxima segunda-feira (2), às 19h.

As resoluções eleitorais são publicadas para orientar partidos, coligações, federações partidárias, candidatas, candidatos e o eleitorado sobre os procedimentos previstos na legislação. Com as normas, o TSE busca padronizar a aplicação das regras, organizar o planejamento do pleito e assegurar segurança jurídica em todas as etapas do processo eleitoral.

As minutas que serão analisadas pelo Plenário tratam de temas como calendário eleitoral; cronograma do cadastro eleitoral; pesquisas eleitorais; auditoria e fiscalização; sistemas eleitorais; atos gerais do processo; registro de candidatura; prestação de contas; Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); propaganda eleitoral; representações e reclamações; ilícitos eleitorais; transporte especial para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida; e consolidação das normas voltadas ao cidadão.

A elaboração e a revisão das instruções ficaram sob coordenação do vice-presidente da Corte e relator das resoluções, ministro Nunes Marques, conforme as Portarias TSE nº 575/2025 e nº 7/2026.

De acordo com o artigo 105 da Lei das Eleições, as normas devem ser aprovadas e publicadas até 5 de março do ano eleitoral. O dispositivo estabelece que o TSE pode expedir as instruções necessárias para a fiel execução da legislação, desde que respeite seu caráter regulamentar, não restrinja direitos nem crie sanções além das previstas em lei, e ouça previamente representantes dos partidos políticos em audiência pública.

As audiências públicas sobre as minutas ocorreram nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro. As contribuições enviadas pela sociedade foram registradas e analisadas tecnicamente antes da consolidação dos textos, que agora seguem para debate e votação no Plenário.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lula e Lee Jae-Myung, presidente da Coreia do Sul
Política
Lula diz que vale "qualquer sacrifício" para prender magnatas do crime
Mudança reorganiza forças na Casa de Leis
Política
"Blocão" cresce, tem metade da Assembleia e ganha direito à vaga na CCJR
Foto: Izaias Medeiros
Política
Câmara analisa veto da prefeitura a mudança em regras previdenciárias
Cristian Dimitrius/NatGeo
Política
ALEMS analisa redação final de proposta que valoriza o Pantanal
Fábio Trad e Marcos Pollon
Política
Após pedido de CPI, Trad afirma que acusações são inverdades
'Acorda Brasil': Mobilização orgânica convoca ato na Praça do Rádio neste domingo
Política
'Acorda Brasil': Mobilização orgânica convoca ato na Praça do Rádio neste domingo
STF; justiça
Política
Ordem dos Advogados aciona STF e pede fim do inquérito das Fake News
Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Política
STF proíbe governo de executar emendas indicadas por Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem
Deputados federais por Mato Grosso do Sul
Política
Bancada de Mato Grosso do Sul diversifica pautas na Câmara em 2026
A CCJR é considerada a principal comissão permanente da Assembleia
Política
CCJR terá o quinto membro definido até a sessão de quarta, afirma Gerson Claro

Mais Lidas

Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Foto: Gabrielly Gonzalez
Cidade
Campo Grande afunda a cada chuva e escancara problema crônico na infraestrutura