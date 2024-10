Ricardo Nunes é reeleito com 59,35% dos votos

O segundo turno das Eleições Municipais em São Paulo terminou com Ricardo Nunes reeleito prefeito de São Paulo neste domingo (27) com 59,35% dos votos.

O candidato do MDB, que ocupa o cargo desde a morte de Bruno Covas, em 2021, alcançou 3.393. 110 milhões dos votos contra 2.323.901 milhões (40,65%) do deputado Guilherme Boulos, do PSOL.

Nulos representaram 6,75% dos votos e brancos 3,67%. As pesquisas já apontavam uma vitória de Nunes, com uma diferença de mais de 10% de diferença. No último levantamento feito pela Paraná Pesquisas, Nunes tinha 51,2% das intenções de voto, enquanto Boulos, aparecia com 40,7%. Eleito diretamente pela primeira vez para governar a cidade de São Paulo – em 2020 ele era vice -, Ricardo Nunes, recebeu o apoio do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro.



Ele tem como vice Mello Araújo (PL), que é do partido do ex-mandatário.

