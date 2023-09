Riedel consegue aprovação da Assembleia para financiamento de R$ 2,37 bi

A Assembleia Legislativa aprovou o projeto do Governo do Estado para o financiamento de até R$ 2,37 bilhões junto ao BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), para um programa de investimentos na área de infraestrutura, com obras em 900 km de rodovias estaduais.

Segundo o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, a validação da maioria dos parlamentares demonstra dois cenários favoráveis para a gestão estadual: o primeiro ressalta a consonância entre os Poderes Executivo e Legislativo; O segundo ponto, é que a intenção do Governo em buscar recursos extras com baixo custo para ampliar a capacidade de investimento é uma alternativa acertada da gestão estadual.

“Saímos com o sentimento de dever cumprido. Não só pela conquista do Governo na aprovação dos deputados que autorizaram o financiamento, mas também pelas entregas que esses recursos vão garantir à população sul-mato-grossense”, afirmou Rocha, explicando esse capital irá contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do Estado e ampliar a capacidade de atrair novos empreendimentos do setor privado para Mato Grosso do Sul.

Nesta última quarta-feira (30), o governador Eduardo Riedel esteve com o presidente da ALEMS, Gerson Claro, e demais deputados para apresentar o pacote de investimentos na área de infraestrutura que prevê a pavimentação de 600 km em rodovias estaduais e mais 300 km de restauração de estradas, entre outros.

“O Estado está desenvolvendo uma carteira de projetos para atender a demanda existente, que é urgente e necessária para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador na ocasião do encontro.

“Financiamento para investimentos é vantajoso para o futuro do Estado. Estamos satisfeitos em cumprir nosso papel com Mato Grosso do Sul”, ponderou, no dia da reunião, o deputado Gerson Claro, presidente da ALEMS.

A linha de financiamento escolhida pelo Governo do Estado foi o “BNDES FINEM”, que financia projetos de investimentos públicos voltados ao aumento da capacidade de produtos e fomento a diversos setores da economia. Esta linha tem baixo risco, com condições facilitadas, dispondo de juros reduzidos e prazo de amortização considerado maior em relação às demais instituições financeiras nacionais.

Projetos

Entre as obras previstas está a pavimentação da MS-134, no trecho que fica entre a MS-040 e a BR-267, no distrito de Casa Verde, assim como a restauração da MS-276, que vai do distrito de Indápolis ao município de Deodápolis.

Deixe seu Comentário

Leia Também