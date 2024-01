Riedel estará em Brasília na próxima semana para premiação do Brasil Central

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, estará em Brasília na próxima terça-feira (23) para uma reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, cujo o Estado faz parte.

Na ocasião, ao lado dos governadores Ibaneis Rocha, do Distrito Federal; Ronaldo Caiado, de Goiás; Mauro Mendes, de Mato Grosso; Carlos Orleans Brandão Júnior, do Maranhão; Wanderlei Barbosa, de Tocantins; e Marcos Rocha, de Rondônia, será realizada a cerimônia de entrega do 2º Prêmio de Boas Práticas do Brasil Central.

Representando MS, Riedel receberá o prêmio na categoria de Infraestrutura e Logística, que teve o projeto APP Transportador, que estabelece medidas para o controle efetivo do transporte de animais vivos no Estado, como ganhador.

Além disso, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, marcará presença no encontro, onde palestrará sobre segurança alimentar, com debate entre os governadores logo em seguida.

Também confirmaram presença embaixadores e representantes do setor produtivo.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também