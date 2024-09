Riedel lança programa APS Digital e investe cerca de R$ 14 mi na Saúde de MS

O governador Eduardo Riedel e o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, lançaram, durante cerimônia nesta segunda-feira (2) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, o Programa APS Digital, além de entregarem tablets e celulares para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE).

Para o governador, a entrega dos aparelhos e lançamento do programa marca uma mudança crucial para a Saúde sul-mato-grossense e um passo importante nas visões estabelecidas pelo governo de Mato Grosso do Sul.

“O que nós estamos fazendo aqui é uma transformação da atenção primária da saúde, é um passo importante numa visão que a gente tem de fortalecer cada vez mais a atenção primária junto dos municípios”, explicou o governador.

Riedel ainda reforçou a importância de se capacitar e munir de ferramentas os ACSs e ACEs, melhorando o tempo de resposta dos municípios e Estado no planejamento de serviços e estratégias para a área de saúde.

“O que nós estamos fazendo aqui é capacitar e dar ferramentas instrumentais para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Controle de Endemias a poderem trabalhar e darem uma resposta à Secretaria de Saúde e seus municípios para que a gente possa, em um tempo muito mais curto, ter estratégia, planejamento e atuar em benefício da população”, detalhou.

Para Maurício Simões Corrêa, este é um “projeto de valorização da saúde primária”. “O que estamos criando com esse projeto é uma conexão direta do agente comunitário de saúde, que é o profissional de saúde mais próximo do cidadão, direto com os órgãos gestores, e isso nos dará uma enormidade de possibilidades de estratégias”, afirmou o secretário.

Os programas

Visando facilitar o trabalho dos agentes, foram investidos cerca de R$ 14,5 milhões para a entrega de 5.500 tablets e 1.400 celulares, que serão distribuídos para profissionais em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

O Programa APS Digital tem como objetivo aprimorar o trabalho dos ACS e oferecer suporte tecnológico essencial para a execução de suas funções, por meio da entrega dos tablets, além de incentivos financeiros que variam de até 55% a 85% do salário mínimo vigente até 2026, que será pago de forma escalonada.

Além disso, o programa também permitirá o monitoramento de indicadores de saúde e a gestão eficiente das metas do MS Ativo, com a possibilidade de integração desses dados ao sistema APS Digital e E-visitas.

Já dentro do Programa E-visitas, que tem parceria com Pernambuco e DF, os ACEs foram contemplados com a entrega de 1.400 celulares, com a finalidade de otimizar o monitoramento e o cumprimento de indicadores de saúde.

MS também se destaca ao se tornar o primeiro Estado do país a implantar o sistema e realizar a entrega dos aparelhos aos seus agentes da área de saúde.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também