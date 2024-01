Riedel recebe prêmio de Infraestrutura e Logística do Consórcio Brasil Central

O governador Eduardo Riedel participou, na manhã desta terça-feira (23), do 1º Fórum de Governadores do Consórcio Brasil Central (BrC) de 2024, onde recebeu um prêmio, em nome de Mato Grosso do Sul.

O Estado do Pantanal foi premiado na categoria de Infraestrutura e Logística, que teve o projeto APP Transportador, que estabelece medidas para o controle efetivo do transporte de animais vivos no Estado, como ganhador.

Fórum

O encontro aconteceu nesta terça-feira no auditório do Banco de Brasília (BRB), no Setor de Autarquias Norte, e contou com a presença dos governadores Ibaneis Rocha, do Distrito Federal; Ronaldo Caiado, de Goiás; Mauro Mendes, de Mato Grosso; Carlos Orleans Brandão Júnior, do Maranhão; Wanderlei Barbosa, de Tocantins; e Marcos Rocha, de Rondônia.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, também esteve presente e palestrou sobre segurança alimentar, com debate entre os governadores logo após.

Em suas redes sociais, Riedel compartilhou mais sobre o encontro. “Sete governadores reunidos, discutindo temas importantes como segurança alimentar e o fim da pobreza extrema, por exemplo”.

Também aconteceu a eleição novo presidente do consórcio para o ano de 2024. Foi escolhido para o cargo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que ocupará o cargo deixado pelo chefe do executivo mato-grossense, Mauro Mendes.

Confira o vídeo publicado por Riedel em seu perfil oficial no Instagram:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também