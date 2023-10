Riedel se reúne com a Zicosul para coordenar esforços de desenvolvimento

O governador Eduardo Riedel participou nesta quarta-feira (25), de maneira remota, da reunião plenária da Zona de Integração do Centro-Oeste da América do Sul (Zicosul), onde foi realizada a votação e transferência temporária da presidência ao representante do estado do Paraná, o governador Carlos Roberto Massa Júnior.

Formada pelos Estados brasileiros de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e os países Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile e Peru, Riedel destacou que a Zicosul garante uma cooperação essencial para os participantes.

“A integração e cooperação com países vizinhos e potenciais compradores de nossos produtos e serviços possibilita o acesso a novas estâncias governamentais fortalecendo a cooperação internacional e em consequência, o comércio exterior no Estado”, afirmou o governador.

Por meio da Zicosul, foi possível o acesso e a definição de corredores de transporte que consolidam o Corredor Bioceânico, além do estabelecimento de parcerias em áreas como infraestrutura, meio ambiente, saúde, comércio exterior, tecnologias e integração cultural.

Além da posse do novo presidente temporário, foi feita a proposta de trabalho apresentada pelo governador do Paraná, que define e eixos inicial de trabalho com a criação de programa de intercâmbio de estudantes, além de sistema de ciência, tecnologia e inovação e corredores bioceânicos multimodais.

