Riedel se reúne com embaixador do Paraguai para discutir ponte em Porto Murtinho

O governador Eduardo Riedel se reuniu, nesta quinta-feira (20), com o embaixador do Paraguai, Juan Angel Delgadillo, e deu mais detalhes sobre a construção da nova ponte entre Brasil e Paraguai, que será erguida próximo a Porto Murtinho.

Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), destacou a importância dessa ponte para garantir o acesso do Paraguai à Rota Bioceânica.

“Esta nova ponte daria a conexão de todo norte do Paraguai à Rota Bioceânica, sendo uma nova estrutura entre Brasil e Paraguai, estando à esquerda de Porto Murtinho. Paraguai já assumiu o compromisso de construir [a ponte]. Já o Governo do Estado vai promover a pavimentação de rodovia [estadual] até ponte, conectando à rodovia BR-267. Assim teremos mais um acesso de integração com o Paraguai”, explicou o secretário.

Delgadillo comentou que, apesar da nova estrutura ter uma dimensão menor em relação com a ponte binacional, que está em construção entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, a obra ainda terá impacto para a população da região.

“Viemos falar de várias obras em conjunto, entre elas esta outra ponte que estamos trabalhando, que também vai fazer a conexão em Porto Murtinho, com dimensão menor, mas o impacto para atender a população será muito alto”, comentou.

Riedel também comentou sobre o setor alfandegário dos dois países, considerado peça chave para viabilizar o corredor bioceânico, além de todos os benefícios do novo trajeto, e adiantou que as alfandegas de Ponta Porã e Mundo Novo vão passar por modernização, além da implementação de um novo porto seco.

