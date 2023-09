Riedel tem melhor avaliação entre chefes do executivo

O Instituto Ranking Brasil Inteligência divulgou, nesta segunda-feira (18), a mais recente pesquisa de avaliação das gestões da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, do governador do Estado, Eduardo Riedel, e do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Foram ouvidos dois mil moradores das sete regiões da Capital. O levantamento tem um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 2,75 pontos percentuais para mais ou para menos.

Riedel

Na avaliação de 40,1% dos entrevistados, a gestão do governador Eduardo Riedel é boa ou ótima, já para 37,2% ela é regular e 17,3% declararam que é ruim ou péssima. Dos entrevistados, 5,4% não sabem ou não responderam à pergunta.

Também foram questionados os entrevistados se eles aprovam ou desaprovam o governador, e 71% aprovaram, enquanto 25% falaram que desaprovam e 4% não souberam ou não quiseram responder.

Adriane

Dos entrevistados, 32% avaliaram a gestão de chefe do administrativo municipal como boa ou ótimo, enquanto 38,5% disseram que é regular e 24,3% afirmaram que é ruim ou péssima. Um total de 5,2% não soube ou não quis responder.

Os entrevistados também foram questionados se aprovam ou desaprovam Adriane, com 58% aprovando, enquanto 38% desaprovam e 4% não sabem ou não responderam.

Lula

Na avaliação da gestão de Lula, 33% dos entrevistados consideraram ela como boa ou ótima, enquanto 30,3% a classificou como regular e 32% como ruim ou péssima, com 4,7% ou não sabendo ou optando por não responder à pergunta.

Na pergunta sobre aprovação de Lula, 50% disseram que aprovam, enquanto 46% desaprovaram o presidente, e 4% não souberam ou não responderam ao questionamento.



