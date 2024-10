Riedel vota e fala em "desempenho histórico do PSDB" na eleição de hoje

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, votou há pouco na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, localizada no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Ele estava acompanhado da 1° dama do Estado, Mônica Riedel.

“As campanhas transcorreram dentro da normalidade e isso é bom, importante dentro da democracia que temos. As pesquisas indicam que Campo Grande será a única cidade do estado que terá segundo turno”, disse o governador ao avaliar as Eleições 2024.

Apesar das mudanças na liderança dos municípios, Riedel comentou que o trabalho seguirá de maneira ativa, dando continuidade as parcerias firmadas pelo MS Ativo. Além disso, ele destacou o desempenho do PSDB nas eleições.

“Vai ser muito bom, acredito que um dos melhores da história do partido aqui no Estado. O partido se organizou da maneira orgânica, firmou grandes parcerias. As vezes também somos vices de vários municípios e dessa forma mantemos uma importante posição política em Mato Grosso do Sul”, explicou.

Apoiado por Riedel no decorrer da campanha, o candidato Beto Pereira e sua vice Coronel Neidy, [ba1] acompanharam o governador. O postulante falou sobre comentou a importância de ter o mandatário do estado ao seu lado.

“O mais importante é ter o governador apoiando o projeto para Campo Grande. Ele se sente confortável para avalizar um projeto que tenha o proposito de mudança para a cidade. Isso é fundamental. O principal parceiro em investimentos nas questões de politicas sociais, desenvolvimento para a Capital é o governo do Estado”, disse Beto.

As eleições municipais seguem até às 16h deste domingo, com o resultado sendo apurado logo em seguida.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também