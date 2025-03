Rose Modesto Ã© nomeada para cargo estratÃ©gico no Senado

A ex-vice-governadora de Mato Grosso do Sul, Rosiane Modesto de Oliveira, a "Rose Modesto" (União), foi nomeada para o cargo de Assistente Parlamentar Intermediário (AP-10) no Senado Federal. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (11/3).

A ex-deputada federal assume o cargo em comissão na Presidência do Senado, órgão vinculado diretamente ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, também do União Brasil. A nova função de Rose pode fortalecer a articulação entre a Câmara Federal e o Senado, além de atuar na conexão com os ministérios para resolver demandas importantes.

Em sua fala sobre a nomeação, Rose afirmou que, com sua experiência, pretende contribuir tanto com o Brasil quanto com Mato Grosso do Sul. "O convite foi feito pelo presidente Davi Alcolumbre para assumir essa função aqui de assistente parlamentar, que tem a função de poder também ajudar nessa conexão da Câmara Federal com o Senado. A minha experiência como deputada federal ajuda nesse momento o mandato dele como presidente, fazendo esses atendimentos para ele, fazendo também as pontes com os ministérios nas demandas importantes", disse.

Ela também destacou o foco em Mato Grosso do Sul, "Poder assumir esse cargo é a possibilidade também de ao mesmo tempo estar pensando, lógico, no Brasil, mas de forma especial no Mato Grosso do Sul. Então, claro, tudo aquilo que eu puder ali também fazer ao lado dele, com a força que hoje tem um presidente do Senado para poder ajudar o nosso Estado, eu farei. Então, isso me trouxe a oportunidade de continuar trabalhando", finalizou.

Antes de sua nomeação, Rose Modesto ocupou a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) no governo Lula. Ela precisou se descompatibilizar dessa função para concorrer à prefeitura de Campo Grande nas eleições de 2024, mas não foi eleita. Em sua trajetória política, Rose foi vereadora em Campo Grande (2009-2014), vice-governadora de MS (2015-2018), professora e secretária de Estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também