SecretÃ¡rio da prefeitura acusado de assediar funcionÃ¡rio pede afastamento do cargo

Paulo César Lands Filho, de 36 anos, ex-vereador e secretário executivo da Secretaria da Juventude, da Prefeitura de Campo Grande, decidiu se afastar do cargo em meio a denúncia de assédio sexual e estupro de vulnerável envolvendo um funcionário. O pedido foi oficializado na noite desta segunda-feira, dia 2.

O funcionário em questão, de 22 anos, foi demitido na última sexta-feira, dia 27 de fevereiro, no mesmo dia em que apresentou as denúncias contra o secretário na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

Em nota, a Prefeitura de Campo Grande informou que "Paulo Lands solicitou na noite desta segunda-feira, 2 de março, o seu afastamento temporário de suas funções, para que possa dedicar-se a esclarecer os fatos".

Ainda em comunicado, o executivo municipal informou que "um processo administrativo está em curso e logo os fatos serão esclarecidos".

Denúncia - Conforme o boletim de ocorrência, a vítima começou a trabalhar na prefeitura em julho de 2025, sendo que desde então passou a ser assediado pelo chefe, Paulo Lands. As investidas teriam começado através do oferecimento de uma carona até sua residência, que o jovem de 22 anos aceitou. Porém, no trajeto, teve seus órgãos genitais tocados por Lands.

Desde então, as investidas continuaram quando os dois estavam sozinhos e através das redes sociais, quando o secretário encaminhava mensagens e figurinhas de cunho sexual. Entre as investidas, o chefe da pasta chegou a questionar: ‘que dia você vai me penetrar?’, causando constrangimento a vítima.

Já em dezembro, as equipes se uniram para realização de uma confraternização, momento que o rapaz bebeu em excesso. Sem condições, ele ganhou uma nova carona de Lands, mas ao invés de ser levado para casa acabou indo parar na residência do secretário.

Durante o caminho, o rapaz disse se lembrar de ouvir Lands dizer que ‘consegue qualquer coisa porque é secretário’ e chegou a chamar o jovem para passar as férias ‘como um casal’. Ao chegar no imóvel do chefe, ele teve as roupas retiradas e foi abusado sexualmente. Ao se dar conta do que estava acontecendo, chamou um carro de aplicativo e foi embora.

Ao acordar, estava completamente nu na cama do secretário, sendo abraçado por ele. Apesar disso, não teria comentado com ninguém o ocorrido, por medo de ser demitido. Em mais uma tentativa, já no dia 16 de janeiro de 2026, a vítima foi mais uma vez chamada para ir até a casa do chefe, já que estava atrasado e precisaria se justificar.

O medo da advertência fez ele obedecer. Ao chegar, Lands tentou beijá-lo a força e o fez deitar na cama, onde mais uma vez passou a mão em suas partes íntimas dizendo: ‘eu sou secretário, chego a hora que quiser. Não se preocupe com isso’.

Acontece que, no dia 27 de fevereiro de 2026, o rapaz foi demitido da secretaria. Ao questionar o motivo, ele foi informado que Lands teria feito reclamações, afirmando que o jovem não obedecia as ordens, era mal educado e não realizava as atividades laborais da maneira que deveriam ser feitas.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m