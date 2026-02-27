Menu
Menu Busca sexta, 27 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Funcionário da prefeitura é demitido após acusar secretário de estupro em Campo Grande

Paulo Lands, chefe secretário Municipal de Juventude, teria investido várias vezes contra o jovem antes de cometer o crime

27 fevereiro 2026 - 18h19Brenda Assis     atualizado em 27/02/2026 às 19h10
O crime teria ocorrido após uma confraternização O crime teria ocorrido após uma confraternização   (Reprodução)

O secretário Municipal de Juventude da gestão Adriane Lopes, Paulo César Lands Filho, de 38 anos, foi denunciado pelo crime de estupro na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande. A vítima seria um funcionário contratado do setor de Infraestrutura e Inovação.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima começou a trabalhar na prefeitura em julho de 2025, sendo que desde então passou a ser assediado pelo chefe, Paulo Lands. As investidas teriam começado através do oferecimento de uma carona até sua residência, que o jovem de 22 anos aceitou. Porém, no trajeto, teve seus órgãos genitais tocados por Lands.

Desde então, as investidas continuaram quando os dois estavam sozinhos e através das redes sociais, quando o secretário encaminhava mensagens e figurinhas de cunho sexual. Entre as investidas, o chefe da pasta chegou a questionar: ‘que dia você vai me penetrar?’, causando constrangimento a vítima.

Já em dezembro, as equipes se uniram para realização de uma confraternização, momento que o rapaz bebeu em excesso. Sem condições, ele ganhou uma nova carona de Lands, mas ao invés de ser levado para casa acabou indo parar na residência do secretário.

Durante o caminho, o rapaz disse se lembrar de ouvir Lands dizer que ‘consegue qualquer coisa porque é secretário’ e chegou a chamar o jovem para passar as férias ‘como um casal’. Ao chegar no imóvel do chefe, ele teve as roupas retiradas e foi abusado sexualmente. Ao se dar conta do que estava acontecendo, chamou um carro de aplicativo e foi embora.

Ao acordar, estava completamente nu na cama do secretário, sendo abraçado por ele. Apesar disso, não teria comentado com ninguém o ocorrido, por medo de ser demitido. Em mais uma tentativa, já no dia 16 de janeiro de 2026, a vítima foi mais uma vez chamada para ir até a casa do chefe, já que estava atrasado e precisaria se justificar.

O medo da advertência fez ele obedecer. Ao chegar, Lands tentou beijá-lo a força e o fez deitar na cama, onde mais uma vez passou a mão em suas partes íntimas dizendo: ‘eu sou secretário, chego a hora que quiser. Não se preocupe com isso’.

Acontece que, no dia 27 de fevereiro de 2026, o rapaz foi demitido da secretaria. Ao questionar o motivo, ele foi informado que Lands teria feito reclamações, afirmando que o jovem não obedecia as ordens, era mal educado e não realizava as atividades laborais da maneira que deveriam ser feitas.

Em prints, encaminhados para o site Nova Lima News, é possível ver as figurinhas obscenas encaminhadas pelo secretário com as mensagens: ‘você vai comigo viu? Quero você hoje e para de graça’.  

Por meio de nota, a prefeitura disse estar acompanhando a situação. Confira:

“A Prefeitura está apurando os fatos. Nenhuma medida precipitada será adotada e qualquer providência necessária será tomada no tempo devido, sempre em conformidade com a legislação vigente.”

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv
Polícia
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv
Quantidade de droga apreendida
Polícia
VÍDEO: Força Tática localiza 12 kg de droga em imóvel após denúncia na Capital
Jovem que desapareceu ao nadar em rio de Três Lagoas é achado sem vida
Polícia
Jovem que desapareceu ao nadar em rio de Três Lagoas é achado sem vida
Idoso que estuprou a enteada de 10 anos é preso em Aquidauana
Polícia
Idoso que estuprou a enteada de 10 anos é preso em Aquidauana
Delegacia de Polícia Civil de Naviraí
Polícia
Funcionário é preso suspeito de desviar mais de R$ 660 mil de empresa em Naviraí
Homem é condenado a 4 anos por lesão corporal grave contra mulher em Chapadão do Sul
Justiça
Homem é condenado a 4 anos por lesão corporal grave contra mulher em Chapadão do Sul
Bombeiros salvam criança que estava morrendo engasgada em Chapadão do Sul
Polícia
Bombeiros salvam criança que estava morrendo engasgada em Chapadão do Sul
Fórum de Caarapó
Justiça
Homem é condenado a 18 anos por homicídio qualificado em Caarapó
Senadora Tereza Cristina
Polícia
PP não tem candidatos ao Senado por MS, diz Tereza Cristina
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é condenado a mais de 32 anos por tortura e estupros contra companheira e filhas em MS

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Polícia Militar atendeu o local da ocorrência
Polícia
Sargento da Aeronáutica atira em homem ao ser acusado de conversar com mulher casada em MS