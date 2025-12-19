Secretário de Governo descarta candidatura nas eleições de 2026

O secretário de Governo de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Perez (PP), afirmou que não pretende disputar cargo eletivo nas eleições de 2026. A declaração foi feita ao JD1, após questionamentos sobre seu futuro político em meio às movimentações internas do secretariado estadual.

A fala ocorre depois de o governador Eduardo Riedel (PP), mencionar, durante encontro recente, que ao menos sete titulares de secretarias ou dirigentes de autarquias do Estado avaliam se colocar como candidatos no próximo pleito. Apesar do cenário, Rodrigo descartou qualquer intenção eleitoral e reforçou que seu foco segue na atuação no Executivo estadual.

Até o momento, apenas dois secretários confirmaram publicamente a intenção de disputar as eleições de 2026, Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e Marcelo Miranda, presidente da Fundesporte. Ambos devem deixar seus cargos entre março e abril do próximo ano para se dedicar às campanhas.

No secretariado, uma mudança já foi efetivada. Eduardo Rocha deixou o comando da Casa Civil em novembro. A pasta passou a ser chefiada por Walter Carneiro Júnior, atual secretário-chefe da Casa Civil.

