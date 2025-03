Sede da Sefaz Ã© "pintada" de rosa em homenagem Ã  Semana da Mulher

Em alusão à Semana da Mulher, que acontece de 10 a 14 de março, a sede administrativa da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) foi “pintada” de rosa com a ajuda de lâmpadas coloridas, simbolizando o compromisso com as mulheres e celebrando suas conquistas.

A partir da segunda-feira (10), a pasta promove uma programação especial, com uma série de ações voltadas para o fortalecimento da equidade de gênero no serviço público sul-mato-grossense.

A programação, que se estende até sexta-feira (14), contará com palestras, debates e o lançamento do “Fórum Permanente das Mulheres Fazendárias”, que tem como objetivo a reflexão e a implementação de políticas internas que promovam a inclusão e a igualdade de oportunidade dentro da pasta.

A primeira palestra será ministrada pela auditora fiscal da Receita Estadual, Izabel Ribeiro, no dia 11 de março, que apresentará os objetivos do Fórum e destacará sua relevância para a estrutura da Sefaz.

Além da palestra, outros temas importantes como "O que é ser Mulher na Sefaz-MS?", com a auditora fiscal Silvia Cristina Barbosa Leal, serão abordados durante a semana, com um panorama das conquistas e desafios das mulheres na Sefaz.

no dia 13, a subtenente da Polícia Militar, Edilaine Mansueto Alves, falará sobre a "Mudança na Cultura Masculina", trazendo um debate sobre como as estruturas do machismo ainda estão presentes na sociedade e no ambiente institucional, e como é possível construir um espaço mais igualitário.

O evento se encerra no dia 14 com a palestra da consultora de beleza Flávia Rech, que discutirá a importância da autoestima e do autocuidado para as mulheres.

O secretário de Estado de Fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira, destacou a importância da valorização das mulheres que atuam na Sefaz e do reconhecimento de suas contribuições no fortalecimento da gestão pública.

"Esta programação não é apenas uma celebração, mas um momento crucial de conscientização. É preciso fortalecer as vozes femininas, ampliar seus espaços de decisão e, acima de tudo, combater toda forma de discriminação e violência”, enfatizou.

