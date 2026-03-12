Sem definir partido, Simone confirma disputa ao Senado por SÃ£o Paulo

Durante evento de Abertura do XCVI Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento (Conseplan) no Bioparque do Pantanal, ao lado do governador Eduardo Riedel, a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, confirmou que será candidata ao Senado por São Paulo e mudará o domicílio eleitoral de Mato Grosso do Sul.

Segundo Tebet, há cerca de seis meses ela vem sendo incentivada a assumir um novo papel. A ministra contou que o tema foi tratado diretamente com Lula durante uma viagem oficial ao Panamá em janeiro. a ideia da disputa ao Senado foi incentivada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do estado.

Recentemente a ministra tem aparecido com bons números em pesquisas para vaga por São Paulo. Segundo ela, o estado foi onde recebeu mais votos na eleição presidencial de 2022, o que teria reforçado a possibilidade de disputar o cargo.

Apesar de sinalizar disposição para disputar o Senado, Tebet afirmou que ainda não definiu por qual partido concorrerá.

Questionada sobre uma possível filiação ao PSB, legenda de Alckmin, ela disse que essa decisão ainda não foi tomada. “Estar indo pelas mãos do vice-presidente Geraldo Alckmin não significa que estarei indo para o PSB”, afirmou.

Simone Tebet também indicou que deve deixar o Ministério do Planejamento até o início de abril.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m