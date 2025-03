Sem pretensÃ£o ao Senado, Simone Tebet diz que pode concorrer se houver projeto

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet falou pela primeira vez sobre o futuro político para a eleição de 2026, em entrevista à Globonews, e adiantou que pode voltar a concorrer ao Senado, mesmo sem a real pretensão de retomar o cargo de senadora. “Eu posso dizer que eu sou candidata a continuar servindo ao Brasil. Falei isso há quatro anos, quando eu fui candidata”.

“Se o presidente falar - preciso que você continue no Ministério até o final - eu vou continuar no Ministério. Se houver um projeto da necessidade de um fortalecimento do Senado, de partidos de centro, centro-esquerda, centro-direita, direita, sem os extremos, e isso exigir de mim uma possível candidatura ao Senado Federal, hoje não é o que me move, não é o que o meu coração me pede, eu farei”, declarou Simone.

A ministra descartou qualquer possibilidade se concorrer ao Governo do Estado por reconhecer o trabalho realizado por Eduardo Riedel (PSDB)

Simone defendeu o fortalecimento dos partidos políticos e do centro democrático com equilíbrio no Congresso Nacional, por preocupação com ‘outsiders da política’. de alguém de fora da política, que segundo ela, surge com ideias mirabolantes de um mundo totalmente distópico.



Depois de 25 anos de vida pública, tendo sido prefeita, deputada estadual, secretária, vice-governadora, senadora e ministra Simone Tebet diz que não escolherá cargos. “É preferível perder do lado certo, do que ganhar do lado errado. O meu discurso nunca vai ferir o meu ser. Quando o meu discurso ferir o meu ser, eu paro de fazer política. Eu faço política porque eu devo isso ao Brasil”, frisou.

