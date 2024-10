Simone diz que é necessário cortar gastos com políticas públicas ineficientes

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta segunda-feira (28), durante o 7º Fórum Brasil de Investimentos, em São Paulo, que o momento atual exige coragem do governo para que haja corte de gastos com políticas públicas ineficientes.

“Não existe social sem fiscal”, declarou Tebet. "Os números estão aí mostrando que tudo que tinha que dar certo, deu. Só falta uma coisa: ter coragem de cortar aquilo que é ineficiente. Erros e fraudes já foram cortados no ano de 2023 porque vieram como fruto da pandemia. Agora é hora de acabar com políticas públicas insuficientes e ineficientes para que possamos fazer, não superávit, mas os investimentos necessários, inclusive em infraestrutura. Como lembrou um grande veículo de comunicação recentemente, é preciso dobrar o investimento no país e, para isso, precisamos de parcerias", ressaltou.

Além dos cortes de evento, Tebet também reforçou a necessidade de o Brasil estimular investimentos privados. “Só investimento público é insuficiente. Nós, dos países considerados emergentes, estamos bem abaixo da média de investimento. Só conseguiremos alavancar isso fazendo o dever de casa, como estamos fazendo, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade”, afirmou.

Tebet também assinou, durante o evento, um memorando de entendimento com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), que tem como objetivo promover e divulgar a iniciativa das cinco Rotas de Integração e Desenvolvimento Sul-Americano.

“[Faremos] a integração regional da América do Sul para diminuir as desigualdades regionais. Não vamos acabar com a miséria e diminuir a desigualdade social se não diminuirmos as desigualdades regionais do Brasil”, ressaltou.

