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Simone Tebet se filia ao PSB para disputar o Senado por SÃ£o Paulo

A ministra integrarÃ¡ chapa com Haddad ao governo

21 marÃ§o 2026 - 10h30Sarah Chaves
Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone TebetMinistra do Planejamento e OrÃ§amento, Simone Tebet   (Sarah Chaves/JD1)

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, oficializou filiação ao PSB para disputar o Senado por São Paulo nas eleições de 2026, integrando a chapa encabeçada por Fernando Haddad, pré-candidato ao governo paulista. Com a mudança, a senadora licenciada precisará transferir o domicílio eleitoral para o novo estado.

A movimentação política já vinha sendo sinalizada. Em sua última agenda em Campo Grande, Tebet afirmou que concorreria por São Paulo, consolidando a estratégia de reposicionamento nacional dentro do grupo político alinhado ao PSB e ao entorno do governo federal. Além dela, Marina Silva também se filiou ao partido de João Campos, prefeito de Recife.

Ao anunciar a filiação, a ministra destacou a trajetória no MDB e o novo momento político. "Parto, mas não sem antes abraçar, carinhosamente, os companheiros que ficam. O MDB, casa que me abrigou e me permitiu servir ao Brasil por quase 30 anos, também serviu de moradia segura para os brasileiros democratas perseguidos durante a longa noite do arbítrio. Foram esses brasileiros que fizeram, para todos nós, um novo amanhecer. Brasileiros como os que refundaram o PSB, partido que agora me abraça, me acolhe e me convida a construir, juntos, o país dos nossos melhores sonhos. É a essa tarefa, nesta nova casa, que continuarei a dedicar as minhas melhores energias."

No PSB, a chegada foi celebrada como um reforço estratégico para o projeto eleitoral em São Paulo. A deputada federal Tabata Amaral destacou o peso político da filiação. "O PSB celebra a filiação de Simone Tebet com entusiasmo, respeito e senso de responsabilidade histórica. Sua decisão honra o nosso partido e engrandece um grupo político que almeja construir o futuro do país."

A parlamentar também ressaltou o perfil da ministra e o impacto da decisão. "O melhor sinal disso é que alguém como Simone Tebet, podendo estar em muitos outros partidos, escolheu estar aqui, com a gente. São Paulo terá, com ela, uma liderança à altura do que se exige de quem pretende representar o Estado mais populoso do país."

 

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