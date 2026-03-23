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PolÃ­tica

SÃ´nia Guajajara apresenta melhoras, mas continua internada em SP

Ministra dos Povos IndÃ­genas tem evoluÃ§Ã£o clÃ­nica favorÃ¡vel

23 marÃ§o 2026 - 15h38Vinicius Costa, com informaÃ§Ãµes da AgÃªncia Brasil
Ministra dos Povos Indígenas, Sônia GuajajaraMinistra dos Povos IndÃ­genas,Â SÃ´nia Guajajara   (Lula Marques/AgÃªncia Brasil)

Após apresentar um quadro de mal-estar, febre alta e dor abdominal, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, foi internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Incor-SP), na capital paulista, para investigação de um quadro infeccioso. A internação ocorreu no último sábado (21).

Nesta segunda-feira (23) a ministra continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e apresentou melhoras, respondendo de forma positiva ao tratamento. Apesar disso, ainda não foi divulgada uma previsão de quando a ministra poderá receber alta hospitalar.

Segundo o infectologista Rinaldo Focaccia Siciliano, responsável pelo atendimento à ministra, Guajajara está neste momento estável, sem novos episódios de febre desde ontem (22) e com melhora significativa nos resultados dos exames.

Segundo nota publicada neste domingo em suas redes sociais, a ministra apresenta evolução clínica favorável, com melhora dos sintomas e estabilidade dos sinais vitais.

“Por orientação médica, segue hospitalizada em observação, realizando exames complementares e recebendo acompanhamento clínico”, diz a nota.

Em 2024, a ministra também esteve internada no Incor, em São Paulo, após passar mal enquanto cumpria uma agenda pública.

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