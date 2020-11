Surto de Kemp pode provocar queda nas pesquisas

As próximas pesquisas revelarão o tamanho do tombo que o surto de raiva do candidato Pedro Kemp pode ter provocado. Mesmo após esclarecimentos do postulante à prefeitura e assessoria, algum dano nos números a campanha possivelmente terá.

Isso por que desmentidos e explicações não chegaram nem perto do alcance tido pela notícia que viralizou nas redes sociais e foi assunto do dia em todos os portais da Capital.

A dimensão do rombo só as próximas pesquisas dirão, mas a campanha de Pedro Kemp, que ia até bem, estando em terceiro lugar em várias publicações, perderá algo. Resta saber se muito ou pouco.

